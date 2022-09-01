В Орловской области учебный год начался для двухсот осужденных

Учебный год начался для осужденных в орловских колониях Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области новый учебный год начался не только для педагогов, студентов и школьников, но и для людей, которые сейчас отбывают срок заключения в колониях. За парты со 2 сентября сядет больше двухсот осужденных.

Об этом "Комсомолке" рассказали в пресс-службе регуправления ФСИН России. Среднее образование получают те, кому еще не исполнилось 30 лет, после окончания школы они получат аттестат, в котором не будет указано, где именно пришлось учиться. В честь 1 сентября здесь, также как в обычных учебных учреждениях, прошли линейки.

- 10 осужденных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении, а также в УФСИН России по Орловской области функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности. Свыше 1000 осужденных получат профобразование. Из них 75 человек будут обучаться по программам среднего профессионального образования, остальные - по программам профобучения, - рассказали в ведомстве.