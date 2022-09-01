Андрей Клычков пообщается с орловскими школьниками 5 сентября. Общение откроет новый цикл уроков.

Об этом рассказала заместитель губернатора Орловской области Татьяна Крымова на телеканале «Первый областной».

С начала нового учебного года по понедельникам в каждой школе будет проходить, который называется «Разговоры о важном».

Глава Орловщины встретится с воспитанниками «Созвездия Орла» и поговорит с ними на тему «День знаний. Мы - Россия. Возможности - будущее».

В планах приглашать на встречи известных людей: ученых, работников культуры, руководителей предприятий, политиков, которые расскажут о самом важном в жизни.