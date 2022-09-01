Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Стали известны подробности ДТП в Кромском районе с тремя погибшими. Страшная авария случилась 31 августа.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что столкновение «Тойоты», «Мана» и «Лады» произошло на трассе М-2 «Крым» на 405 километре около 13.00.

По данным регионального ГИБДД 66-летний водитель «Тойоты» выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «МАН» с полуприцепом. Удар был такой силы, что японский автомобиль отбросило в сторону, после чего он столкнулся с «Ладой».

Водитель «Тойоты», водитель отечественного автомобиля и 40-летний пассажир скончались на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.