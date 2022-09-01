Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В День знаний в Колпнянском районе едва не сгорел дом. Спасатели успели обезопасить жилое строение.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области. Пожар в деревне Красное вспыхнул около полуночи, 1 сентября.

Загорелась хозпостройка, находившаяся рядом с домом. Огонь мог переброситься на него, однако спасатели оперативно потушили возгорание.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают специалисты. Всего сотрудники МЧС за сутки выезжали на 19 вызовов: 15 раз они тушили возгорания, 4 раза помогали орловцам.