Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле педагогам вручили награды перед новым учебным годом. Торжественное мероприятие прошло в школе № 11.

Накануне Дня знаний учителей школы № 11 пришли поздравить депутаты Орловского областного Совета. Его председатель Леонид Музалевский обратился с добрыми пожеланиями к присутствующим педагогам, ученикам и их родителям. Он поблагодарил педагогический коллектив школы за профессиональное мастерство и труд. Благодарностями облсовета отмечены директор школы, учителя начальных классов, химии и математики.

Также на торжественном мероприятии первоклассники из малообеспеченных семей получили в подарок рюкзаки и канцелярские наборы от регионального отделения Детского фонда.

В конце встречи всех гостей ожидал концерт, на котором выступили танцевальные коллективы и вокальные исполнители из Орла.