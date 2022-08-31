Участки трассы приведут в порядок Фото: Ольга СУПОНЕВА

Трассу «Орел-Ефремов» отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Некоторые участки дороги не соответствуют требованиям безопасности.

Автодорога регионального значения «Орел-Ефремов» начала приходить в негодность. На некоторых участках покрытие совсем износилось, поэтому они стали небезопасными для участников дорожного движения. Латать ямы и приводить трассу в порядок ответственные лица не торопились.

- В целях восстановления законности прокуратураЗалегощенского района обратилась в суд с исковым заявлением об обязании«Орелгосзаказчика» привести дорожное покрытие соответствующих участков автомобильной дороги «Орел-Ефремов» в соответствие с установленными нормативными требованиями, - сообщили в областной прокуратуре.

Требование прокурора полностью удовлетворил Заводской районный суд. Соответствующие ремонтные работы уже идут, а их исполнение контролирует прокуратура.