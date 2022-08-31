В Орле продолжается подготовка ливневых канализаций к сезону дождей Фото: Ольга СУПОНЕВА

На содержание ливневок в Орле потратят 20 миллионов рублей. До конца года в областном центре установят дополнительные дождеприемники.

Такую сумму коммунальщики потратят на содержание ливневых канализаций по заключенному контракту. В настоящее время в Орле продолжается подготовка ливневок к сезону дождей.

Так, на пересечении Октябрьской с Ломоносова уже появился новый ряд ливневок, который должен решить проблему с появляющейся в непогоду огромной лужей на пешеходном переходе. Также к завершению подходят работы по установке дождеприемников возле главного корпуса ОГУ имени Тургенева, где после ливней вода скапливается прямо на входе.

До конца года в областном центре появятся еще четыре новые ливневки. В администрации Орла уточнили, что они расположатся на улице Комсомольской возле «Октября», на улице Героев Пожарных между «Европой» и домом № 72, в Пищевом переулке, а также в районе сквера «Юность».