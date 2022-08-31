Фото: vk.com/kvantorium57

Юные орловцы смогут заниматься в «Кванториуме» с 7 лет. Раньше заниматься в технопарке можно было с 10 лет.

Дети начальной школы смогут пройти обучение по трем направлениям: робототехника, автоквантум и аэроквантум. Об этом рассказал руководитель детского технопарка «Кванториум» Виктор Ланцев в интервью «Радио России. Орел».

– В этом году в рамках эксперимента мы набираем группы детей начальной школы. Многие уже воспользовались этой возможностью и записались на обучение, - сообщил Виктор Ланцев.

По направлению АВТОКВАНТУМ школьники будут изучать конструирование и автомоделирование, правила дорожного движения и устройство автомобиля, беспилотный транспорт.

Направление АЭРОКВАНТУМ познакомит ребят с квадрокоптерами, беспилотниками и другими летательными аппаратами.

Записаться можно до 15 сентября. Зарегистрироваться можно через платформу «Навигатор» или через Госуслуги.

Ежегодно в дворце пионеров проходят обучение около 800 человек. Детский технопарк «Кванториум» создание в рамках нацпроекта «Образование».