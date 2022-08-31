Сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме начали выдавать с 2020 года Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области почти две тысячи семей получили маткапитал автоматически. Сертификат отправляют в электронном виде без заявления родителя.

Сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме начали выдавать орловцам с 2020 года. Процедуру оформления документа значительно облегчили: лично обращаться с заявлением на его получение в клиентские службы больше не нужно. Воспользоваться средствами можно сразу же после рождения ребенка.

Из Пенсионного фонда сертификат в электронном виде отправляют в личный кабинет родителя на сайт ПФР, а также на портале «Госуслуги». Там же можно подать заявление на распоряжение деньгами и увидеть остаток маткапитала.

Кроме того, срок оформления документа уменьшился до пяти рабочих дней.

В орловском отделении Пенсионного фонда уточнили, что в этом году такие сертификаты получили 1685 орловских семей после рождения первого и второго ребенка.