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Общество31 августа 2022 12:35

В Орловской области почти две тысячи семей получили маткапитал автоматически

Сертификат отправляют в электронном виде без заявления родителя
Нина СОКОЛОВА
Сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме начали выдавать с 2020 года

Сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме начали выдавать с 2020 года

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области почти две тысячи семей получили маткапитал автоматически. Сертификат отправляют в электронном виде без заявления родителя.

Сертификаты на материнский капитал в проактивном режиме начали выдавать орловцам с 2020 года. Процедуру оформления документа значительно облегчили: лично обращаться с заявлением на его получение в клиентские службы больше не нужно. Воспользоваться средствами можно сразу же после рождения ребенка.

Из Пенсионного фонда сертификат в электронном виде отправляют в личный кабинет родителя на сайт ПФР, а также на портале «Госуслуги». Там же можно подать заявление на распоряжение деньгами и увидеть остаток маткапитала.

Кроме того, срок оформления документа уменьшился до пяти рабочих дней.

В орловском отделении Пенсионного фонда уточнили, что в этом году такие сертификаты получили 1685 орловских семей после рождения первого и второго ребенка.