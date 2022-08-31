Фото: соцсети Андрея Клычкова

В Орле за 200 тысяч рублей оценят возможность размещения вертолетной площадки на территории областной больницы. Всего медучреждения региона дополнительно получат 712 тысяч рублей.

Больницы Орловской области получат дополнительные деньги из регионального бюджета. Распоряжение подписал губернатор Андрей Клычков 30 августа. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

На оплату оценки возможности размещения вертолетной площадки на территории Орловской областной больницы потратят 200 тысяч рублей. На ремонт котла Новодеревенской ЦРБ направят 350 тысяч, а на работы в Котельной Знаменской ЦРБ – 162,5 тысячи рублей.