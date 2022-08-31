Фото: "Ливенская газета"

Ливенские школьники больше не будут учиться в две смены. К школе №2 пристроят новый корпус.

Работы проведут в рамках национального проекта «Образование». Новый корпус рассчитан на 450 мест. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области со ссылкой на «Ливенскую газету».

В корпусе будет три этажа со спортивным, музыкальным и актовым залом. В здании также поместится столовая, медицинский кабинет, библиотека и профильные кабинеты.

Площадь корпуса – 7,8 тысяч квадратных метров. Это больше, чем площади целый школы, где сейчас занимаются порядка тысяч ребят. Здания соединят с помощью крытой галереи.

Сейчас рабочие завершают работы по укладке фундамента, ведутся работы в спортзале. До конца года планируется возвести стены, а в холодное время года приступить к внутренним работам.