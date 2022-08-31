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Звезды31 августа 2022 10:32

В Орле заработает модельная «Букватория»

Открытие пройдет 2 сентября
Нина СОКОЛОВА
Фото: пресс-служба администрации Орла

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Центральной детской библиотеке Орла заработает модельная«Букватория». Торжественное открытие пройдет 2 сентября.

Про изменения, произошедшие в детской библиотеке имени Крылова за полгода, рассказали в пресс-службе администрации Орла. В помещениях стоят шкафы-волны, уютные диванчики, есть подвесное кресло. Кроме того, для посетителей стали доступны очки виртуальной реальности и станция самостоятельной книговыдачи.

А самое главное – библиотечный фонд пополнился тысячью экземплярами. На данный момент в Крыловке читателей ждут 58 тысяч книг. Здесь найдут для себя интересные издания не только школьники, но и ребята постарше.

На торжественное открытие модельной библиотеки приглашают всех желающих. Уже со 2 сентября Крыловка начнет работать в штатном режиме.

КОГДА? ГДЕ?

2 сентября, 12.00

ул. Ленина, 16

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