Фото: orel-region.ru

Благоустройство усадьбы Шеншиных в Орловской области закончат осенью. Парк откроют в октябре этого года.

В пресс-службе областного Правительства рассказали о ходе работ по реконструкции парка Шеншиных в деревне Волково Мценского района. Там появилось более сотни квадратных метров плитки, устанавливают светильники и готовят основание площадки для бракосочетаний.

Кроме того, на территории появится чайный павильон, навесы и скамейки в стиле, похожем на мценское кружево. Открытие парка Шеншиных запланировали на октябрь.

Напомним, в прошлом году этот парк победил в конкурсе Минстроя и получил грант в размере 56 миллионов рублей.