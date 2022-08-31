В Орле 3 сентября состоится «Диктант Победы». Участники проверят знания основных событий Великой Отечественной войны.

Международный исторический диктант пройдет 3 сентября на двух площадках: в Орловской областной библиотеке и военно-историческом музее. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Диктант пройдет в тестовом формате. Он включает в себя 25 заданий: 20 посвящены общим военно-историческим темам, 5 – региональным вопросам Великой Отечественной войны.

Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта. Диктант в музее начнется в 10.00, а в библиотеке – в 14.00. Возрастное ограничение – 12+.