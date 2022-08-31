Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловские бизнесмены сформировали новый гуманитарный груз для бойцов. Участники спецоперации получат помощь в ближайшее время.

В Орловской области сформировали новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В посылку вошли газовые баллоны, аккумуляторы и дизельные генераторы. Оборудование облегчит выполнение боевых задач. Груз доставят на линию фронта в ближайшее время.

Напомним, несколько дней назад летчики, находящиеся на передовой, получили посылку от Орловщины весом около трех тонн. Ее собирали местные жители и предприниматели.