Фото: пресс-служба правительства региона

В Колпнянском районе открыли памятник ветеранам. Его установили в сквере Героев.

В главном военно-мемориальной комплексе Колпнянского района появился памятный знак ветеранам и участникам локальных войн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

– Открытие памятника – это важнейшее общественно-политическое мероприятие. Это дань уважения тем, кто до конца оставался верен своему воинскому долгу. Это наша преданность заветам героических предков. И конечно – наша решительная поддержка усилий руководства страны, военнослужащих Российской Армии и силовых структур – тех, кто сегодня – как когда-то их отцы и деды – с оружием в руках отстаивает мир, свободу, безопасность государства, освобождая Донбасс и территории Украины от неонацистов, − обратился к местным жителям губернатор Андрей Клычков.

На установку мемориала выделили 778 тысяч рублей из муниципального бюджета. Подрядчик изготовил памятник в короткие сроки.

Всего на территории района проживает 289 воинов-интернационалистов и участников военных конфликтов. Одиннадцать человек погибли при исполнении воинского долга. Участники митинга возложили цветы и почтили их память минутой молчания.