С 1 сентября в Орле и области похолодает

Вместе с календарной осенью в Орел придет и осень погодная Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле и области похолодает с 1 сентября. С первым днем календарной осени, в регион придет и осень погодная.

Если еще 30 августа в Орле стояла жара в почти +30 градусов, то уже 1 сентября столбики термометров покажут всего +18. Это днем. В ночные часы и вовсе ожидается +6..+7 градусов. При этом первые осенние дни выдадутся солнечными, дождя, судя по прогнозам Росгидрометцентра, не будет. Атмосферное давление будет постепенно повышаться, ветер ожидается с запада.

Первые выходные наступающей осени, 3-4 сентября, температура воздуха будет +6 до +17 градусов, облачность переменная, без осадков.

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