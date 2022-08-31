На буйного мужчину завели уголовку Фото: Нина СОКОЛОВА

Орловцу, ударившему прохожего в челюсть, грозит срок. Пострадавшему понадобилась помощь медиков.

Ссора между мужчинами произошла ночью на прошлых выходных в Мценске. Возвращаясь из кафе, 31-летний уроженец Колпнянского района повздорил с прохожим и, утратив все словесные аргументы, ударил своего оппонента в челюсть. Последний потерял сознание, а его обидчик поспешил уйти. «Скорую» вызвали очевидцы, 43-летнего амчанинаувезли в больницу.

Полицейские нашли «бойца» и завели на него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В пресс-службе регионального УМВД рассказали, что орловец задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Идет следствие по делу.