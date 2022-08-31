В Орловской области предприятие задолжало сотрудникам почти миллион рублей

Долги в пользу рабочих пришлось взыскивать приставам Фото: Нина СОКОЛОВА

В Орловской области компания по утилизации мусора задолжала сотрудникам более 900 тысяч рублей. Невыплаченную рабочим зарплату с организации взыскали приставы.

Вовремя честно заработанные деньги не получили 18 работников одной из организаций по обработке и утилизации отходов. За компанией числилась задолженность на сумму более 900 тысяч рублей. За это приставы возбудили исполнительные производства, которые работодатель не исполнил в срок.

- Судебный пристав-исполнитель проверил имущественное положение организации и установил наличие у нее дебиторской задолженности, на которую впоследствии было обращено взыскание, - уточнили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

Только после принятия таких меркомпания вернула сотрудникам 900 тысяч долга по зарплате.