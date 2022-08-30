Орловские каратисты завоевали четыре медали на первенстве России

Орловскую область на соревнованиях в Видном представляли 20 каратистов, четверо из которых вернулись домой с медалями. Фото БУ ОО "Центр спортивной подготовки" г.Орел.

Орловскую область на соревнованиях в Видном представляли 20 каратистов, четверо из которых вернулись домой с медалями. Победу праздновала Варвара Головина (18-20 лет, 50 кг), вторым финишировал Матвей Кравченко (14-15 лет, 70 кг), бронзовыми призерами стали Арина Мишуренко (14-15 лет, 54 кг) и Тимур Акмалов (16-17 лет, 68 кг).

Как сообщалось ранее, в Москве на стадионе ОЦ им. братьев Знаменских прошел Кубок Москвы – «Мемориал В.П. Куца», который являлся заключительным стартом перед финалом серии соревнований «Королева российского спорта». Анастасия Мадышева (Орловская область) выиграла забег на 1500 метров. В беге на 3000 метров бронзу завоевал Никита Калганов, выступающий за Москву и Орловскую область.