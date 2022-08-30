За смертельную драку у пивбара житель Орла пойдет под суд

Орловец отправится под суд за убийство у пивбара Фото: Ольга СУПОНЕВА

На скамье подсудимых окажется житель Орла по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Пьяный мужчина до смерти забил незнакомца возле пивбара.

ЧП случилось в середине июня 2022. 17 числа орловец покупал алкоголь в одной из пивнушек Железнодорожного района. После покупки, тут же, неподалеку от злачного заведения, он поссорился с прохожим. Словесный конфликт перерос в драку. Руками и ногами орловец бил оппонента, в итоге нанесенные им травмы оказались не совместимы с жизнью. Нападавший был задержан и попал под уголовно преследование. Вскоре ему придется держать ответ перед законом за жестокую расправу.

- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.