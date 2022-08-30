В Орел приедет с выступлением Чеченский ансамбль «Нохчо»

В Орел приедет с выступлением Государственный фольклорный ансамбль «Нохчо». Концерт вокально - хореографического коллектива состоится 12 сентября.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» посетит Орловщину осенью. 12 сентября на сцене КДЦ «Металлург» артисты представят зрителю кавказские танцы, постановки и уникальные песенные композиции.

Ансамбль «Нохчо» - один из ведущих вокально-хореографических коллективов в стране. Он стал лауреатом Государственной премии Правительства РФ. В этом году пройдут его юбилейные гастроли.

КОГДА? ГДЕ?

12 сентября, 19.00

КДЦ Металлург

(0+)