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Звезды30 августа 2022 16:10

В Орел приедет с выступлением Чеченский ансамбль «Нохчо»

Концерт вокально-хореографического коллектива состоится 12 сентября
Нина СОКОЛОВА

В Орел приедет с выступлением Государственный фольклорный ансамбль «Нохчо». Концерт вокально - хореографического коллектива состоится 12 сентября.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, Государственный фольклорный ансамбль песни и танца «Нохчо» посетит Орловщину осенью. 12 сентября на сцене КДЦ «Металлург» артисты представят зрителю кавказские танцы, постановки и уникальные песенные композиции.

Ансамбль «Нохчо» - один из ведущих вокально-хореографических коллективов в стране. Он стал лауреатом Государственной премии Правительства РФ. В этом году пройдут его юбилейные гастроли.

КОГДА? ГДЕ?

12 сентября, 19.00

КДЦ Металлург

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