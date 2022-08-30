19-летний орловец, насобиравший конопли в лесу, попал под статью. В его сарае нашли более семи граммов марихуаны.

Обыск полицейские провели у жителя Ливенского района. В сарае на участке 19-летнего парня оперативники нашли измельченную и высушенную растительную массу, которую отправили на экспертизу. Исследование установило, что это была марихуана массой 7,76 граммов.

Молодой человек рассказал, что нашел дикорастущую коноплю в лесу, решил собрать ее и высушить, чтобы в дальнейшем употребить.

В пресс-службе УМВД области уточнили, что на орловца завели уголовное дело за незаконное хранение наркотика. Сейчас идет предварительное расследование.