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Происшествия30 августа 2022 13:22

Брянец, ограбивший орловца ночью, попал под уголовное дело

Нина СОКОЛОВА
В Орле задержан грабитель, отнявший у мужчины сумку

В Орле задержан грабитель, отнявший у мужчины сумку

Фото: Нина СОКОЛОВА

Брянец, ограбивший орловца ночью, попал под уголовное дело. Во время ссоры он отобрал у мужчины сумку и сбежал.

Житель Брянска повздорил с орловцем на улице. Во время конфликта он избил своего оппонента, выхватил у него сумку с деньгами, банковскими картами и телефоном, а потом поспешил скрыться. 17-ти летнего воришку поймали сотрудники уголовного розыска по горячим следам.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что полицейские завели уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж). Похищенную сумку правоохранители изъяли.