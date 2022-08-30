Силовикам пришлось задерживать хулиганов Фото: Архив "КП"

В Орле задержали двух мужчин, учинивших скандал на заправке и в баре. Хулиганам грозит административка.

Инциденты произошли на прошлых выходных в Заводском районе областного центра. Один орловец поскандалил с работниками на заправке, а другой чуть ли не подрался с персоналом в пивнушке. На каждый вызов выезжал наряд вневедомственной охраны.

Также росгвардейцы поймали воришек в магазинах Мценска и Ливен, которые собирались вынести товар под одеждой и в сумках. Всех задержанных передали полицейским.

По информации пресс-службы регионального Управления Росгвардии, за неделю силовики выезжали по тревожным сигналам более 70 раз. Наибольшее их количество поступило с охраняемых объектов Советского района.