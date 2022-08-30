В Колпне благоустроят историческую территорию «Озерки»

Фото: пресс-служба правительства региона

В Колпне благоустроят историческую территории «Озерки». Здесь появятся пешеходные и велосипедные зоны, детская площадка, откроются кафе .

Территория между двумя берегами реки Сосны будет благоустроена. Ее планируют превратить в настоящую «жемчужину» Колпнянской земли. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Культурный центр «Озерки» станет точкой притяжения. Здесь будут проводить праздники, концерты и фестивалю, откроются кафе и прокатные сервисы. Также в планах восстановление лодочной станции и пристани в парке, появление новых велосипедных и пешеходных дорожек, создание липовых аллей и детской игровой зоны.

Средства в размере 70 миллионов рублей от государства поступят после победы района на всероссийском конкурсе от Минстроя. Подготовительные работы стартовали еще два года назад. Реализовывать масштабный проект будут в 2023-2024 годах.