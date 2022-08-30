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Общество30 августа 2022 12:00

В Орловскую область прибыли 39 беженцев из Донбасса

Среди них 14 детей
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

В Орловскую область прибыли 39 беженцев из Донбасса. Среди них 14 детей.

Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины приехали на территорию региона на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Граждан из ДНР, ЛНР и Харьковской области поселили в пункте временного размещения на базе пансионата «ЗИЛ» во Мценском районе. Сейчас на территории Орловщины находится 2 036 беженцев, в том числе 548 детей.

ПВР есть во всех районах области. Всего их 35. В них разместились 880 человек, среди которых 243 ребенка. Остальные остановились у родственников или снимают жилье.