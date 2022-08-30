Около тысячи орловцев будут изучать IT-специальности с нового учебного года. Обучение предусмотрено в рамках высшего и средне-профессионального образования.

Орловская область вошла в число 70 регионов, которые проявили интерес к появлению новых специальностей в IT-сфере в учебных заведениях. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Всего обучения смогут пройти 890 человек. Это 430 мест на бакалаврских и магистерских программах, 295 – в рамках СПО в учебных заведениях Орла. Еще 105 орловцев будут изучать информационную безопасность в Ливнах, в Мценске 60 человек погрузятся в программирование.

Также дети могут изучать IT-специальности в рамках дополнительного образования. Для этого функционирует детский технопарк «Кванториум» и центр цифрового образования «IT-Куб». В 2021-2022 учебном году в «Кванториуме» обучались свыше 70 человек, IT-Куб посещали 204 ребенка