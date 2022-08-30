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Происшествия30 августа 2022 11:23

Орловец ударил полицейского по лицу и получил уголовное дело

Обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

Фото: Ольга Супонева/Архив "КП"

Орловец ударил полицейского по лицу и получил уголовное дело. Обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

По уголовному делу в отношении жителя Орла уже утверждено обвинительное заключение прокуратурой Железнодорожного района. Мужчину обвиняют по статье «применения насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствие установило, что в мае 2022 года мужчина ударил кулаком по лицу полицейского, который приехал на место происшествия. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Орла.