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Орловец ударил полицейского по лицу и получил уголовное дело. Обидчик находился в состоянии алкогольного опьянения.

По уголовному делу в отношении жителя Орла уже утверждено обвинительное заключение прокуратурой Железнодорожного района. Мужчину обвиняют по статье «применения насилия в отношении представителя власти», сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Следствие установило, что в мае 2022 года мужчина ударил кулаком по лицу полицейского, который приехал на место происшествия. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный районный суд Орла.