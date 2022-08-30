Фото: Сергей Силаев

В Орловской области школьников из ДНР и ЛНР обеспечат всем необходимым перед 1 сентября. За парты сядут 238 человек из народных республик.

Поручение дал губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира в соцсетях.

–Департамент образования никого не должен оставить без внимания. Нужно закупить тетради, учебники, другие школьные принадлежности, чтобы все дети пошли спокойно в школу и начали учиться, - сказал Андрей Клычков.

Из 238 ребят 27 пойдут в первые классы. Тех, кто не сможет добираться самостоятельно, в новом учебном году будут довозить до школ. Таких школьников в регионе свыше 6 тысяч.

Также глава региона рассказал, что сейчас формируется большой гуманитарный груз для мирного населения ДНР и ЛНР.