Фото: скриншот из видео на странице Юрия Парахина
Орловская область снова направила бойцам гуманитарный груз бойцам. «Посылка солдату» весом почти 3 тонны.
Гуманитарную помощь в авиационную часть, участвующую в специальной военной операции на территории Украины доставили мэр Орла Юрий Парахин и советник губернатора Сергей Лежнев.
Кроме этого, по просьбе летчиков были переданы необходимые вещи. От орловских школьников и педагогов были переданы 200 писем российским военнослужащим.
Посылку собирали как обычные местные жители, так и представители орловского бизнеса.
– Благодарен всем жителям, всем представителям бизнеса за то, что сделали сегодняшнюю передачу возможной, - написал мэр города у соцсетях.