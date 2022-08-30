Фото: скриншот из видео на странице Юрия Парахина

Орловская область снова направила бойцам гуманитарный груз бойцам. «Посылка солдату» весом почти 3 тонны.

Гуманитарную помощь в авиационную часть, участвующую в специальной военной операции на территории Украины доставили мэр Орла Юрий Парахин и советник губернатора Сергей Лежнев.

Кроме этого, по просьбе летчиков были переданы необходимые вещи. От орловских школьников и педагогов были переданы 200 писем российским военнослужащим.

Посылку собирали как обычные местные жители, так и представители орловского бизнеса.

– Благодарен всем жителям, всем представителям бизнеса за то, что сделали сегодняшнюю передачу возможной, - написал мэр города у соцсетях.