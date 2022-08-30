Фото: Сергей Силаев

В Орловской области выявили 212 случаев COVID-19 за сутки. Выздоровел 161 человек.

Последние данные о распространении коронавирусной инфекции в регионе на 30 августа предоставил федеральный оперативный штаб.

Общее число выявленных случаев достигло отметки 118 789. Из них 212 – за последние 24 часа.

Всего орловцы справились с болезнью 114 529 раз. За последние сутки больничный закрыл 161 человек.

Госпитализированы в больницы за сутки 42 человека. Никто не умер. Всего коронавирус унес жизни 1 940 человек в Орловской области с начала пандемии.