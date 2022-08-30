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Общество30 августа 2022 8:19

Свыше 6 тысяч детей в Орловской области будут довозить до школ

Для этого потребуется 217 автобусов
Сергей Силаев
Фото: пресс-служба правительства региона

Фото: пресс-служба правительства региона

Свыше 6 тысяч детей в Орловской области будут довозить до школ. Для этого потребуется 217 автобусов.

Об этом рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов на совещании, сообщили в пресс-службе областного правительства.

217 автобусов будут ходить по 301 маршруту. Они будут развозить 6 381 школьника. Технический осмотр автомобилей перед новым учебным годом уже завершен.

За последние 5 лет в регионе обновили 187 автобусов. Алексей Карлов добавил, что в октябре на Орловщину прибудут дополнительно 55 автобусов. С их помощью планируется заменить машины, которые старше десяти лет.