Фото: пресс-служба правительства региона

Свыше 6 тысяч детей в Орловской области будут довозить до школ. Для этого потребуется 217 автобусов.

Об этом рассказал руководитель департамента образования региона Алексей Карлов на совещании, сообщили в пресс-службе областного правительства.

217 автобусов будут ходить по 301 маршруту. Они будут развозить 6 381 школьника. Технический осмотр автомобилей перед новым учебным годом уже завершен.

За последние 5 лет в регионе обновили 187 автобусов. Алексей Карлов добавил, что в октябре на Орловщину прибудут дополнительно 55 автобусов. С их помощью планируется заменить машины, которые старше десяти лет.