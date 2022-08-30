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В Спасском-Лутовиново 3 сентября пройдет фестиваль «Записки охотника». Гостей ждет театрализованное представление, реконструкции и выставки, мастер-классы, выступление народных ансамблей и другие активности.

Охотничий фестиваль пройдет в музее-заповеднике Тургенева уже в третий раз. Для жителей и гостей региона приготовили программу, в которой каждому найдется что-то по душе. Посетители смогут познакомиться поближе с творчеством Тургенева, Фета, Некрасова и Толстого в театрализованном представлении.

Организаторы отметили, что с 11 часов в усадьбе начнут работать тематические площадки. Там откроют несколько экспозиций: выставка охотничьих собак, трофеев и снаряжения, подсадных уток. Развернутся реконструкции дворянской охоты с борзыми, ремесленные и гастрономические ряды. У гостей праздника появится возможность покататься на лошадях и посмотреть показательные выступления ловчих птиц. Также пройдут различные мастер-классы и литературные квесты.

Не обойдется и без народного творчества. На фестивале выступят ансамбли из Брянска.

КОГДА? ГДЕ?

3 сентября, с 9.30

с. Спасское-Лутовиново, ул.Музейная, 3

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