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Общество30 августа 2022 8:00

В школы Орловской области в День знаний пойдут 238 детей из ДНР и ЛНР

В первый раз сядут за парты 27 человек
Сергей Силаев
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В школы Орловской области в День знаний пойдут 238 детей из ДНР и ЛНР. В первый раз сядут за парты 27 человек.

Об этом рассказал руководитель департамента образования Орловской области Алексей Карлов на совещании, сообщила пресс-служба правительства региона.

Сейчас на территории области находится 464 несовершеннолетних из ДНР и ЛНР. Из них 166 дошкольников, 280 школьников и 18 студентов средне-профессионального образования.

Четыре человека находятся на дистанционном обучении в образовательных организациях республик, а два ребенка в ближайшее время планируют покинуть регион. С оставшимися 40 детьми и родителями ведется работа по зачислению в школы.