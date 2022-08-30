Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 августа 2022 7:28

В Орле под суд пойдет мужчина, задушивший приятеля шнуром

Орловец совершил убийство под действием алкогольных паров
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Пьяная ссора закончилась убийством

Пьяная ссора закончилась убийством

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Житель Орла отправится под суд за убийство шнуром. Мужчина задушил своего же приятеля под действием алкогольных паров.

Сцена, закончившаяся трагически, разыгралась в июне 2022 года. Знакомые проводили время за бутылкой спиртного, между ним возникла ссора. Конфликт в итоге перерос в рукоприкладство. Гость сперва избил хозяина жилья, а затем схватил электрический шнур и лишил его жизни. Орловца задержали, он попал под уголовную статью. Сейчас расследование завершено.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.