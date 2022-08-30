В Орле под суд пойдет мужчина, задушивший приятеля шнуром

Пьяная ссора закончилась убийством Фото: Ольга СУПОНЕВА

Житель Орла отправится под суд за убийство шнуром. Мужчина задушил своего же приятеля под действием алкогольных паров.

Сцена, закончившаяся трагически, разыгралась в июне 2022 года. Знакомые проводили время за бутылкой спиртного, между ним возникла ссора. Конфликт в итоге перерос в рукоприкладство. Гость сперва избил хозяина жилья, а затем схватил электрический шнур и лишил его жизни. Орловца задержали, он попал под уголовную статью. Сейчас расследование завершено.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Орла, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Уголовное дело по существу будет рассмотрено Железнодорожным районным судом, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.