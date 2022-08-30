В деревне Гать под Орлом ночью горел жилой дом

Фото: Ольга СУПОНЕВА / Архив "КП"

В пригороде Орла нынешней ночью, 30 августа, полыхал жилой дом. Пожарные боролись с огнем в деревне Гать.

ЧП случилось в начале первого часа, в службу спасения поступил сигнал: пожар. На место прибыли расчеты из двух пожарных частей, с пламенем удалось справиться, правда, огонь успел навредить.

- В результате пожара в доме выгорела кухня на 15 квадратных метрах. Предположительная причина пожара — аварийный режим работы электросети, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В происшествии обошлось без пострадавших и жертв.

А всего за прошлые сутки пожарные и спасатели выезжали по разным вызовам 17 раз. Пришлось тушить стерню, хозпостройки, дом, ликвидировать осиный улей на балконе и оказывать другую помощь людям.