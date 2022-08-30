В двух района Орла 30 августа проходит отключение горячей воды и света

В Орле сегодня проходит отключение воды и света Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 30 августа несколько домов, два детсада и школа остались без горячей воды. Рассказываем, где сегодня проходят отключения.

Информацию опубликовала горадминистрация. Так, с 9 утра и до 12 дня подачу горячей воды приостановили в жилые дома по улице Комсомольской № 248, 256, 260, 270, в детский сад №72, расположенные на Комсомольской, а также в детский сад №48 и школу №34 по улице Латышских Стрелков. Причина отключения - работы на водопроводной сети, которые проводят коммунальщики.

Также 30 августа в Орле временно не будет света в некоторых домах Советского района. В зону отключения попали потребители, проживающие в домах по Ягодному переулку № 5, 7, 9, 13, улице Игнатова, 11а, улице Приборостроительной, 50. Время отключения - 14.00-17.00.