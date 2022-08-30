Фото: пресс-служба администрации Орла

Строительство яслей на Ливенской в Орле подходит к завершению. Объект сдадут уже 1 сентября.

О готовности к приемке нового детского сада рассказали в администрации Орла. Сейчас основные работы ведутся на территории. Там появились беседки, тротуары, рулонный газон. Вскоре установят качели, игровые домики, песочницы и высадят деревья.Ко Дню знаний установят видеонаблюдение.

Кроме этого, рядом с дошкольным учреждением оборудовали парковку на 13 машиномест. Все внутренние помещения готовы к расстановке мебели и оборудования. В каждой группе установлен водонагреватель. Для детей с ограниченными возможностями здоровья на входе оборудовали пандус и лифт в холле.

После приемки предстоит получить лицензию на осуществление образовательной деятельности. На данный момент в детском саду заняли 53 места из 105. Новые ясли распахнут свои двери для маленьких орловцев 1 ноября.