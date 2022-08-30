Фото: Нина СОКОЛОВА / Архив "КП"

Лжесотрудники банка обманули орловскую пенсионерку на 800 тысяч рублей. Женщина перевела сбережения на «безопасный» счет.

Об очередном случае мошенничества, жертвой которой стал пожилая женщина, рассказали в региональном УМВД. В этот раз дистанционные аферисты дозвонились жительнице Мценска. Они представились якобы сотрудниками службы безопасности банка и рассказали об утечке ее персональных данных. Узнав, что 64-летняя пенсионерка имеет сбережения, аферисты порекомендовали отправить их на «безопасный» счет. Она так и поступила, не распознав обмана.

О том, что ее обманули, амчанка узнала уже в отделении банка, когда пришла туда лично. В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что по данному факту возбудили уголовное дело. Полицейские ищут причастных к преступлению.