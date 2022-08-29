В Орле отремонтируют дорогу и тротуар на улице Достоевского. Так решил Советский районный суд.

Проверку безопасности движения провела прокуратура заводского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В результате проверки специалисты установили, что практически на всей улице дорога имеет выбоины и ямы, а ремонт в 2022 году здесь не проводился.

Прокурор района обратился в суд с иском об обязании компетентных служб ремонта дорог и тротуаров улицы Достоевского.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение суда еще не вступило в законную силу.