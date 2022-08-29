В Орловской области заготовят свыше 2 миллионов тонн сахарной свеклы. Посевные площади под культурой превысили 48 тысяч гектаров.

К копке свеклы уже приступили в Ливенском районе. Средняя урожайность достигла отметки 358,5 центнеров на гектар. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Принимать и перерабатывать сахарную свеклу на территории региона будут четыре завода. Поставлять продукцию будут и из соседних областей. Планируемый объем заготовки – 2 миллиона 130 тонн.

В 2022 год производственные мощности увеличили на 600 тонн. За сутки аграрии обрабатывали 19,4 тонн свеклы в сутки. В Ливнах переработка уже запущена. С 10 сентября запустится работа на остальных предприятиях.