На 29 августа еще 215 жителей Орловской области заразились коронавирусом

Фото: Иван МАКЕЕВ Фото: Архив "КП"

В Орловской области за последние сутки, по данным на 29 августа 2022, заразилось коронавирусом еще 215 человек. Выздоровевших при этом втрое меньше.

Такие данные представил федеральный оперативный штаб. Суммарное число случаев ковида в регионе, таким образом, составляет 118 577. Госпитализированы за сутки шестеро пациентов.

Выписано по выздоровлению 65 орловцев. Всего же насчитывается 114 368 случаев, когда орловцы вылечились от ковида.

К сожалению, выздороветь удается не всем. За время пандемии умерло 1 940 жителей Орловской области с лабораторно диагностированным covid-19. За прошедшие сутки смертельных случаев не зафиксировано.

Заболеваемость ковидом на Орловщине продолжает идти в рост. Ограничения продлены до конца сентября.