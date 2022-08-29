Суд смягчил меру пресечения для орловских журналистов Прохорова и Панфилова

Суд изменил меру пресечения двум орловским журналистам Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орловский областной суд смягчил меру пресечения для двух журналистов. Артем Прохоров и Владимир Панфилов, обвиняемые в вымогательстве денег у бизнесмена, отправятся под домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Орловского облсуда. В начале августа журналисты стали фигурантами уголовного дела. По информации правоохранительных органов, они требовали у бизнесмена Владимира Тильмана 100 тысяч рублей за неразглашение сведений, которые могли бы навредить его деловой репутации.

Советский районный суд по уголовному делу принял решение отправить обоих фигурантов под домашний арест, однако защита попросила правосудие выбрать более мягкую меру.

- Отменено постановления Советского районного суда от 4 августа 2022 г в отношении Владимира Панфилова и Артема Прохорова. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 6 суток, до 1 октября 2022 года, - рассказали в пресс-службе Орловского областного суда.