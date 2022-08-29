За убийство сожительницы орловец отправится за решетку на 12 лет. Мужчина задушил свою возлюбленную во время ссоры.

Трагедия случилась в марте этого года в Мценске. Приревновав свою сожительницу, амчанин устроил дома скандал. Разозлившись, он начал избивать 59-летнюю женщину руками и ножкой от табурета, а после задушил. Шансов выжить у несчастной не было, орловчанка умерла на месте расправы.

По делу об убийстве суд вынес обвинительный приговор. Как сообщил "КП" официальный представитель СУ СК РФ по Орловской области Александр Коргин, осужденному назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы. Так что ближайшую дюжину лет ревнивец проведет за решеткой: отбывать срок он отправится в исправительную колонию строгого режима.