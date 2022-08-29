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Общество29 августа 2022 11:36

На подготовку к учебному году в Орловской области потратили 160 миллионов рублей

Все учреждения образования прошли приемку
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На подготовку к учебному году в Орловской области потратили 160 миллионов рублей. Такую информацию озвучил 29 августа начальник департамента образования Алексей Карлов на совещании в обладминистрации.

Всего в регионе функционирует 639 разных образовательных организаций, прошли приемку все. За исключением четырех: из-за капремонта, а в одном случае из-за размещения ПВР для беженцев, к приемке они не предъявлялись. Остальные школы, детсады, интернаты, техникумы и организации дополнительного образования откроются в штатном режиме, комиссия дала зеленый свет.

- Контингент обучающихся и воспитанников Орловской области в 2022-2023 учебном году составляет 78 457 человек. В первый раз за парты сядут 7 514 детей, - сообщает пресс-служба правительства Орловской области.