Ряды кадетов пополнились еще 50 ребятами Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области 50 первоклашек стали кадетами-спасателями МЧС. Почетное звание получили ученики Знаменской школы.

Первый кадетский класс в Знаменской школе появился три года назад. В этом году ряды кадетов-спасателей пополнились 50 первоклассниками. С посвящением юных орловцев поздравили сотрудники МЧС, педагоги, родители и старшие товарищи.

- Программа подготовки учеников предусматривает обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, изучение приемов и способов оказания помощи, а также профориентацию школьников, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Ребята произнесли клятву и пообещали быть достойными почетного звания «кадет-спасатель».