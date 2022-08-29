Ряды кадетов пополнились еще 50 ребятами
Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
В Орловской области 50 первоклашек стали кадетами-спасателями МЧС. Почетное звание получили ученики Знаменской школы.
Первый кадетский класс в Знаменской школе появился три года назад. В этом году ряды кадетов-спасателей пополнились 50 первоклассниками. С посвящением юных орловцев поздравили сотрудники МЧС, педагоги, родители и старшие товарищи.
- Программа подготовки учеников предусматривает обучение действиям в чрезвычайных ситуациях, изучение приемов и способов оказания помощи, а также профориентацию школьников, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Ребята произнесли клятву и пообещали быть достойными почетного звания «кадет-спасатель».