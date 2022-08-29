В Болхове мотоцикл врезался в питбайк, водитель скрылся с места ДТП

Пострадали несовершеннолетние водитель и пассажир питбайка Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Болхове мотоциклист врезался в питбайк и скрылся с места ДТП. Между тем в аварии есть пострадавшие: травмы получили несовершеннолетний водитель и пассажир двухколесного транспорта.

Об обстоятельствах аварии рассказали в региональной Госавтоинспекции. Поздним вечером 27 августа, на часах было начало одиннадцатого, по грунтовой дороге в районе улицы Козырева города Болхова ехал на питбайке марки "Ирбис" 16-летний водитель. С ним был пассажир 12 лет. В какой-то момент в транспорт, на котором сидели юноши, врезался мотоцикл.

- Неустановленный водитель управляя неустановленным мотоциклом следовал нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги, в результате чего допустил столкновение с питбайком. В результате ДТП водитель питбайка и его пассажир получили травмы, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.