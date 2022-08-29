К отопительному сезону в Орловской области готовы 98% больниц, школ и детсадов

Орловская область продолжает готовиться к отопительному сезону Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области к отопительному сезону готовы практически 98% больниц, фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов. Такая информация сегодня, 29 августа, прозвучала на заседании в областной администрации.

Как рассказал Григорий Шайкин, руководитель департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения, в социальной сфере готовы к грядущему холодному сезону 97,8 % организаций. Что касается жилых домов, то пока готовы 85%.

- Готовность социальных учреждений должна быть достигнута до 15 сентября 2022 года, готовность жилого фонда - до 25 сентября 2022 года, - пояснил Шайкин.

В рамках вопроса участники совещания также обсудили динамику погашения просроченной задолженности предприятий ЖКХ, управляющих компаний и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями за топливно-энергетические ресурсы.

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