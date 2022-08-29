Фото: пресс-служба правительства региона

Орловцы получили почетные грамоты за развитие региона. Наградил выдающихся жителей губернатор Андрей Клычков.

Церемония состоялась 29 августа в областной администрации. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Орловской области.

Главы администраций Орла, Ливен и Орловского района получили грамоты за труд в сфере образования. Награды от Минстроя получили представители Болхова, Дмитровска, Малоархангельска, а также Кром и Колпны. Эти три города и два поселка стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2022 году Орловщине выбилась в число лидеров по итогам конкурса. В регион направят около 350 миллионов рублей на преображение общественных пространств. Отметили и управленцев почетными грамотами и благодарностями добросовестный труд.